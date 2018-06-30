Первые 12 Су-57 Минобороны получит в ближайшее время

Первые 12 истребителей пятого поколения Су-57 Министерство обороны получит в ближайшее время. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что ведомство заключило контракт на поставку 12 Су-57. Магомед Толбоев рассказал об особенностях Су-57

По данным Криворучко, «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина» (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ, в настоящее время проходят испытания истребителя с двигателем второго этапа.

Знаменитый летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев ранее рассказал об особенностях Су-57. По словам Толбоева, Су-57 способен развивать сверхзвуковую скорость без перехода в форсажный режим. Заслуженный лётчик-испытатель подчеркнул, что ещё ни на одном самолёте не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме.