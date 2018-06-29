Владимир Алейников ответил на критику ограждений дорог

В Челябинске популярный блогер и урбанист Лев Владов в своем видео отметил, что уродливые ограждения дорог портят облик областного центра и приводят к росту жертв при ДТП. На его критику ответил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Чиновник уточнил, что его радует инициатива южноуральцев, однако в данном случае она должна иметь под собой нечто большее, чем простое желание заработать авторитет.

Никто не отменял элементарное соблюдение ГОСТов и правил безопасности, и мы строим дороги и ограждения неукоснительно в соответствии с ними, - уточнил Владимир Алейников. - Проект «Безопасные и качественные дороги» был разработан экспертами на федеральном уровне, и во всех желаемых местах организовать пешеходные переходы невозможно — это приведет к тотальным пробкам.

Кроме того, чиновник уверен, что не стоит считать жертвой неугодных урбанисту ограждений тех людей, которые сами перелазят через заборы и переходят дорогу в опасных местах.

- Я знаю, что Лев Владов желает разработать новый ГОСТ., - добавил замглавы Челябинска. - Вот когда он будет утвержден, мы будем работать по нему. Давайте вести конструктивный диалог и всем вместе решать, как сделать наш город комфортным и, главное, безопасным.