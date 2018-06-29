Замоскворецкий суд Москвы решил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые проходили в качестве вещественного доказательства по делу о взятке экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Улюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима

Именно Олег Феоктистов в 2016 году отыскал средства для оперативного эксперимента и лично написал письмо директору ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Алексея Улюкаева. Из материалов дела следует, что 2 миллиона долларов Феоктистову одолжил некий инвестор Валерий Михайлов, который "имеет какие-то отношения к одной из структур "Роснефть"", пишет kp.ru.

Улюкаев принимал участие в заседании столичного суда по видеосвязи, которую организовали сотрудники тверской исправительной колонии.

Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова сообщила, что защита обжалует судебное решение, так как Феоктистов в суде не доказал право владения и распоряжения этими миллионами, которые, по материалам дела, принадлежат другому человеку.