Фальсификат на рынке радиаторов отопления теперь вне закона

Лопнувшие по какой-то непонятной причине радиаторы отопления – вещь вполне распространённая. И хорошо, если протечка случилась не в тот момент пока вы, условно, были в отпуске, и вам не пришлось, потом ещё не только платить за новые отопительные приборы, но ещё и оплачивать ремонт соседям. Причём подобное происходит не только со старыми батареями, которые уже отслужили своё, но и с вполне себе новыми. Как оказалось, по данным Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО) 80-90% российского рынка алюминиевых и металлических радиаторов отопления это фальсификат! Однако в скором времени ситуация должна измениться в лучшую сторону.









Дело в том, что в этом году с 27 июня вступила в силу обязательная сертификация радиаторов отопления согласно новому стандарту ГОСТ 31311-2005. К сожалению, ранее вся подобная продукция не проходила государственную проверку на качество, а потому многие изготовители в паспорте изделия банально писали всё, что хотели. Однако в действительности подобный фальсификат служил меньше, был менее прочным и имел куда худшие показатели теплоотдачи, чем на бумаге.

Причём подобным грешили и иностранные производители – при ввозе такой продукции также никто не требовал никакой проверки радиаторов на соответствие заявленным характеристикам. Как следствие – рынок был наводнён некачественным товаром.

Теперь же правила игры изменились. С вступлением в силу новых требований ни один отопительный прибор не сможет быть выпущен в обращение на рынок и ввезен на территорию Российской Федерации без прохождения обязательной сертификации по новому стандарту. Это касается любых радиаторов – секционных, чугунных, биметаллических, алюминиевых, стальных панельных, трубчатых и отопительных конвекторов из цветных металлов. Проверят всё без исключения.

Отопительные приборы будут подвергать реальным испытаниям в специализированных лабораториях. Кстати, первые проверки уже состоялись. Так, пионерами в этом деле оказались алюминиевые и биметаллические радиаторы Royal Thermo, производимые в России на заводе в г. Киржач. Испытания продукции проходили в аккредитованной лаборатории «НИИ Сантехники», а все заявленные параметры батарей – теплоотдача, герметичность, прочность, безопасность потребителей – подтвердились и соответствуют ГОСТу 31311-2005.

Вместе с вступившей в силу обязательной сертификацией появились и штрафы за выпуск в обращение продукции, которая не подпадает под требования нового стандарта. Наказать могут производителя, импортёра, поставщиков и даже розничных продавцов. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 500 тысяч рублей! По сути, все, что не имеет сертификата – объявляется контрафактом!

При этом провести проверку своей продукции можно только в шести центрах – «Новосибирском центре сертификации», «ИнтерТестСтрое», «Омскстройсертификации», «Курс-Тесте», «Трансконсалтинге» и в «Научно-исследовательском институте московского строительства «НИИМосстрой». Остаётся надеяться, что они справятся с наплывом желающих и это не создаст какие-то трудности в перспективе.

Тем не менее, польза от введения обязательной сертификации на лицо. Во-первых, отечественные и за рубежные участники рынка окажутся в равных условиях. Во-вторых, будут обозначенные прозрачные и понятные для всех условия конкуренции. В-третьих, самое главное, конечные потребители не окажутся в ситуации, когда им придётся на кофейной гуще гадать, а качественную ли продукцию они приобретают? Отныне все отопительные приборы в России будут иметь подтверждённые лабораторными исследованиями характеристики. А значит, покупатель сможет без проблем выбрать подходящий, безопасный вариант радиатора.