Челябинская область «засверкает» на Сказочной карте России

В воскресенье, 8 июля, в ФСК «Горка» состоится традиционный IV Фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город». В этом году праздник будет ознаменован особым событием – в Челябинской области появится первая сказочная уральская верста, а главным героем мероприятия станет былинный герой Семигор – хранитель уральской природы, занявший почетное место на Сказочной карте России.

Во время праздника, традиционно приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, будет установлена «сказочная верста» – путевой знак, указывающий направление и расстояние до других сказочных персонажей России. Эта верста станет в России десятой по счету, юбилейной.

Главным героем праздника станет царь Семигор – хранитель уральской природы, настоящий богатырь. Былинный персонаж стал украшением сказочной карты России, а Челябинская область стала 27-ым по счету регионом, который там появился.

Кульминацией Фестиваля станет тожественное открытие арт-объекта «Клубочка» – фигуры первого сказочного GPS-навигатора, символизирующего начало сказок. Этот «клубочек» познакомит гостей и участников мероприятия с волшебными тематическими локациями, каждая из которых станет экскурсией в мир творчества классиков русской сказки: Пушкина, Чуковского и Бажова.









Организаторы праздника подготовили для всех гостей особенный сюрприз: в разгар Чемпионата мира по футболу на Фестивале состоится Кубок Семигора по сказочному футболу и традиционные спортивные соревнования – «Забег малышей».

Самой зрелищной частью фестиваля по традиции станет конкурсное шествие-дефиле в сказочных костюмах. Обладатели самого яркого и интересного образа будут награждены подарками.

Большой семейный выходной областного масштаба соберет на одной площадке детей и взрослых, сказочных героев и мастеров hand-made. От высокой концентрации фольклора и народных традиций, таланта музыкально-танцевальных коллективов будет захватывать дух!

Фестиваль научит южноуральцев верить в чудеса, в сказки и на основе этого строить «Изумрудный город» – совместную мечту взрослых и детей, мечту счастливых семей.

Ждем всех желающих на фестиваль! Время: 12:00 – 16:00, адрес: город Копейск, ул. Проспект Победы, 49-А (поворот на пески)

*Вход в сказочных костюмах свободный.

Информационный спонсор фестиваля – медиахолдинг «Гранада Пресс»

Контактное лицо: 8-919-3000-787 – директор ФСК «Горка» Оксана Вениаминовна