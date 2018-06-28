В Москве ночью Lexus врезался в стену здания, есть пострадавшие

В Москве в ночь со среды на четверг автомобиль Lexus врезался в стену здания в Перовском проезде. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, - сообщает "Москва 24". Автобусы и троллейбусы встали в пробку на Яна Райниса в Москве после ДТП

О состоянии пострадавших не уточняется. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии на юго-востоке Москвы.

Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что Lexus врезался в административное здание.

А на северо-западе в четверг утром легковой автомобиль столкнулся с городским автобусом. В результате аварии образовалась огромная пробка. Ее длина - километр. Люды выходят из общественного транспорта за одну остановку до станции метро "Сходненская" и идут пешком.

Автомобилисты говорят, сейчас пробки на ТТК и МКАД из-за аварий.