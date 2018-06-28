В Москве ночью Lexus врезался в стену здания, есть пострадавшие
28 июня 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в ночь со среды на четверг автомобиль Lexus врезался в стену здания в Перовском проезде. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, - сообщает "Москва 24".
О состоянии пострадавших не уточняется. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии на юго-востоке Москвы.
Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что Lexus врезался в административное здание.
А на северо-западе в четверг утром легковой автомобиль столкнулся с городским автобусом. В результате аварии образовалась огромная пробка. Ее длина - километр. Люды выходят из общественного транспорта за одну остановку до станции метро "Сходненская" и идут пешком.
Автомобилисты говорят, сейчас пробки на ТТК и МКАД из-за аварий.
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