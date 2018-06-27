//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Я не выбирал женщин, они липли ко мне сами", а он изменял им, даже Пугачевой
- Скончался отец Майкла Джексона
- Дочь Иванушки из "Морозко" рассказала,как отец оказался в тюрьме и психлечебнице
- Вера Брежнева вывела формулу чудесного отпуска
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
"Непонятно, жив или нет", в Екатеринбурге после матча избит шведский болельщик
27 июня 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Шведского болельщика сильно избили в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, иностранца ударил житель уральской столицы. Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из ресторана и внезапно набросился на гостя чемпионата мира.
Как сообщили читатели изданию «URA.RU», которые оказались на месте происшествия: «Он лежит весь в крови, непонятно, жив или нет». К зданию ресторана прибыли сотрудники полиции, сюда же приехала и карета «Скорой помощи».
В правоохранительных органах подтвердили, что в центре столицы человеку действительно оказывают помощь медики и работает наряд полиции. Точная причина произошедшего пока не установлена.
Между тем, как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области последний матч чемпионата мира в Екатеринбурге между Мексикой и Швецией прошел без происшествий.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Эксперт высказался о планах Дании задержать "Северный поток — 2"
//Новости Гнездо.ру
Минфин пока не рассматривает лимит на наличные расчеты для физлиц
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Дочь Иванушки из "Морозко" рассказала,как отец оказался в тюрьме и психлечебнице
//Наука
//Новости партнеров
Золотовалютные резервы возвращаются на досанкционный уровень
//Здоровье
//Спорт
//Здоровье
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Общество
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Новости Redtram
//Спорт
//В мире
//Спорт
//Общество
//История
//Шпионаж
//Общество
//Общество
//Город М
//Город М
//Город М
//Культура
//Армия
//Общество
//Общество
//Общество
//Политика
//Политика
//Политика
//Политика