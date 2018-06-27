"Непонятно, жив или нет", в Екатеринбурге после матча избит шведский болельщик

Шведского болельщика сильно избили в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, иностранца ударил житель уральской столицы. Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из ресторана и внезапно набросился на гостя чемпионата мира.

Как сообщили читатели изданию «URA.RU», которые оказались на месте происшествия: «Он лежит весь в крови, непонятно, жив или нет». К зданию ресторана прибыли сотрудники полиции, сюда же приехала и карета «Скорой помощи».

В правоохранительных органах подтвердили, что в центре столицы человеку действительно оказывают помощь медики и работает наряд полиции. Точная причина произошедшего пока не установлена.

Между тем, как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области последний матч чемпионата мира в Екатеринбурге между Мексикой и Швецией прошел без происшествий.