Титов прокомментировал проект налога на самозанятых граждан

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что налог на самозанятых граждан, хотя и выглядит красивым и удобным для пользователей, на деле может оказаться для них не самым дешевым решением.

Минфин сейчас разрабатывает новый налоговый механизм для самозанятых граждан. Предполагается, что граждане будут платить не больше 6% с выручки через приложение на смартфоне. Глава ФНС Михаил Мишустин также заявил, что в качестве дополнительного стимула готов предоставлять гражданам при регистрации налоговый капитал в размере 10 000 рублей.

«Описанный главой ФНС проект выглядит красивым и удобным. Предельно простая удаленная регистрация, невысокая ставка налога – 3%, если человек работает только с клиентами-физлицами. Однако есть несколько очень важных моментов», - отметил Титов.

По мнению Бориса Титова, «ФНС предлагает технологичное, но не самое дешевое для «гаражников» решение». В частности, в этой схеме остается нерешенным вопрос о платежах в государственные внебюджетные фонды. В качестве альтернативного варианта Титов предлагает ввести фиксированные и недорогие патенты, в цену которых будут включены социальные взносы, сообщает РИА Новости.