Сегодня, 26 июня, в Крыму отмечают день крымскотатарского национального флага

Сегодня, 26 июня, отмечается уже традиционный для крымских татар праздник – День национального флага. В разных районах полуострова проходят торжественные мероприятия.

В поселке городского типа Октябрьское, где большую часть населения составляют крымские татары, в честь праздника прошел автопробег. Как сообщили «Аргументам недели – Крым» местные жители, в мероприятии приняли участие десятки автомобилистов, которые водрузили на свои машины национальные флаги разных размеров.

Кроме того, местные жители в одежде с национальной символикой и флагами выстроились в «живой» коридор у памятного монумента жертвам депортации крымских татар в 1944 году.

Отмечается, что все мероприятия были согласованы с местными органами власти.

Торжественный концерт состоялся на территории Крымского инженерно-педагогического университета, студенты которого также пришли в этот день в одежде с тамгой – национальным символом, изображенным на крымскотатарском флаге.

Отметили праздник и крымскотатарские активисты Феодосии, которые собрались у местной соборной мечети Муфти-Джами. Там присутствовал зампредседателя меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ) Нариман ДЖЕЛЯЛ.

Далее марафон, приуроченный к Дню флага крымских татар, продолжился в Старом Крыму возле мечети хана Узбека.

К марафону присодинились жители Ялты и других городов и сел Крыма.

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