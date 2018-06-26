В Артеке после вчерашней игры утешались мороженым

Фан-зону оборудовали на Дворцовой площади «Артека». Также фан-зоны, где юные поклонники футбола могли смотреть матчи мундиаля, были оборудованы в каждом лагере.

Как стало известно «АН-Крым», болельщики из МДЦ были сильно огорчены проигрышем сборной РФ. Во время матча артековцы неоднократно исполняли гимн страны, подбадривали команду ЧЕРЧЕСОВА кричалками, держали в руках плакаты в поддержку сборной и размахивали флагами. К сожалению даже такая моральная подмога из Крыма не помогла россиянам победить Уругвай.

Расстроенные игрой сборной России, воспитанники «Артека» находили утешение в фирменном мороженом.