Песков: Путин пенсионной реформой не занимается, о снижении рейтинга знает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы. Как пояснил Песков, в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать.

Появились данные результатов соцопросов, показывающих снижение рейтинга президента из-за пенсионной реформы, в частности, из-за повышения пенсионного возраста.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин "весьма прагматично" относится к собственным рейтингам, "для него главное — продолжение работы, выполнение обязанностей главы государства", - сообщает РБК. По словам Пескова, Путин никогда не оглядывается на свой рейтинг, "интересы людей для него всегда превыше всего".

Пресс-секретарь президента России заявил, что инициатива правительства, касающаяся изменений в пенсионное законодательство, подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению.

Глава Минздрава Вероника Скворцова привела данные, согласно которым, долголетие человека связано с продолжительностью его работы.