Песков: Путин пенсионной реформой не занимается, о снижении рейтинга знает
25 июня 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы. Как пояснил Песков, в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать.
Появились данные результатов соцопросов, показывающих снижение рейтинга президента из-за пенсионной реформы, в частности, из-за повышения пенсионного возраста.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин "весьма прагматично" относится к собственным рейтингам, "для него главное — продолжение работы, выполнение обязанностей главы государства", - сообщает РБК. По словам Пескова, Путин никогда не оглядывается на свой рейтинг, "интересы людей для него всегда превыше всего".
Пресс-секретарь президента России заявил, что инициатива правительства, касающаяся изменений в пенсионное законодательство, подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению.
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