В «Артеке» специально к матчу Россия–Уругвай создается фан-зона на 3 тыс. детей

Сегодня, 25 июня, в международном детском центре «Артек» специально к матчу Россия – Уругвай создается одна из крупнейших в Крыму фан-зон, где более трех тысяч детей будут смотреть на большом мониторе матч, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщили в пресс-службе центра, комментировать для ребят этот футбольный поединок будет руководитель футбольного клуба «Артек» Тимур АБДУРАХМАНОВ. Фан-зона оборудуется на Дворцовой площади «Артека», с 16:40 дети смогут получить футбольную атрибутику и начнут напутствовать нашу сборную специальными артековскими кричалками.

Ранее фан-зоны, где юные поклонники футбола могли на больших экранах смотреть матчи мундиаля, были оборудованы в каждом лагере. Новая «территория болельщиков» на Дворцовой площади стала самой большой в «Артеке».

Матч в рамках Чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая состоится сегодня в 17:00 в Самаре на стадионе «Самара Арена».