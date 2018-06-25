В «Артеке» специально к матчу Россия–Уругвай создается фан-зона на 3 тыс. детей
25 июня 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 25 июня, в международном детском центре «Артек» специально к матчу Россия – Уругвай создается одна из крупнейших в Крыму фан-зон, где более трех тысяч детей будут смотреть на большом мониторе матч, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как сообщили в пресс-службе центра, комментировать для ребят этот футбольный поединок будет руководитель футбольного клуба «Артек» Тимур АБДУРАХМАНОВ. Фан-зона оборудуется на Дворцовой площади «Артека», с 16:40 дети смогут получить футбольную атрибутику и начнут напутствовать нашу сборную специальными артековскими кричалками.
Ранее фан-зоны, где юные поклонники футбола могли на больших экранах смотреть матчи мундиаля, были оборудованы в каждом лагере. Новая «территория болельщиков» на Дворцовой площади стала самой большой в «Артеке».
Матч в рамках Чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая состоится сегодня в 17:00 в Самаре на стадионе «Самара Арена».
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