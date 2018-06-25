Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что современные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доказали, что в настоящее время происходит тотальное омоложение людей. В Минтруде назвали размер средней пенсии в России в 2019 году

По словам главы Минздрава, в 2013 году люди в возрасте 58 лет имели тот же когнитивный уровень, что имели в 2003 году 50-летние. Российские власти собираются повысить пенсионный возраст. Законопроект о пенсионной реформе, включающий в себя повешение пенсионного возраста, внесен в Госдуму.

Все высокопоставленные чиновник уверяют, что чем в более старшем возрасте человек будет выходить на заслуженный возраст, тем лучше для него же.

Вероника Скворцова, комментируя положения пенсионное реформы, заявила, что профессиональная и физическая активность человека положительно воздействуют на его долголетие.

По ее словам, безусловно, активная профессиональная и физическая деятельность взаимосвязаны с долголетием, - сообщает ТАСС.

Как отметила Скворцова, люди, которые дольше работают, по биологическому возрасту моложе тех, кто рано прекращает профессиональную деятельность.