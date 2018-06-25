Медклиника предлагает сдать анализы и узнать, когда же финал

Читатели «Аргументов недели» недоумевают по поводу размещенной рекламы клиники, специализирующейся на проведении анализов. Она весьма неоднозначно вопрошает: «Когда же финал?».

Итак, медицинская компания разместила на столичных остановках общественного транспорта свои рекламные плакаты. На них изображен врач, который как бы слушает сердцебиение футбольного мяча. Москвичей, приславших снимок в редакцию «АН», возмутила сопутствующая надпись: «Когда же финал?». Надеемся, «креативщики» имели в виду финал чемпионата. Дело в том, что клиника решила провести акцию — сдай анализы и получи возможность попасть на главный футбольный матч ЧМ-2018. Однако с учетом того, что в клинику приходят, чтобы сдать анализы, фраза «Когда же финал?» звучит прискорбно.

Спасибо докторам за столь своеобразное пожелание своим клиентам долгих лет. Наши читатели, шутя, предлагают оплатить сдачу анализов самими руководителями клиники, чтобы узнать, когда же финал.