Ректор МГУ назвал недостатки ЕГЭ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал недостатки ЕГЭ. По его мнению, такой тип экзамена не способен оценить творческий потенциал абитуриента.

Садовничий подчеркнул, что один или два испытания не могут в полной мере продемонстрировать талант человека. Кроме того, ректор МГУ убежден, что Единый госэкзамен не должен служить своеобразным абсолютом, определяющим судьбу выпускника, передает РИА "Новости".

При этом, по словам Виктора Антоновича, сдача ЕГЭ имеет и плюсы. В частности, если ребята в различных регионах России получают высокие баллы, они получают возможность приехать в другие города и поступить в лучшие вузы.