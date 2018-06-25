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Синоптики рассказали, повторится ли в Москве жара 2010 года

25 июня 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики рассказали, повторится ли в Москве жара 2010 года
Фото: pixabay.com

На прошлой неделе в Москву пришла жаркая погода: температура поднималась до +33 градусов. Но в Гидрометцентре считают, что в нынешнем году столице не грозит повторение аномальной жары 2010 года.

Синоптики обещают, что на последней неделе июня температурные значения в столичном регионе будут колебаться в пределах +25-30 градусов. Это выше климатической нормы, но не аномально для июня.

Этим летом погода в Москве будет теплой, но переменчивой. «Погоду будет бросать то в жар, то в холод», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Однако засуха нам точно не грозит, потому что за весну почва хорошо пропиталась водой», - добавил он.

Сегодня, 25 июня, в столице температура в пределах нормы, давление выше нормы. Возможен порывистый ветер до 15 м/с, сообщает М24.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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