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В Сети спорят ждет ли смертная казнь болельщицу из Ирина с открытым животом
24 июня 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети обсуждают участь иранской болельщицы, которая на людях посмела снять хиджаб. Девушка на матче красуется в светской одежде – короткой юбке и в футболке с открытым животом. Макияж и прическа также ничем не выдавали в ней жительницу строгой мусульманской страны.
Фотографию футбольной болельщицы опубликовал Twitter-канал издания Sport.ru «Когда иранские девушки выбираются из Ирана», — так подписан снимок.
Комментаторы начали активно обсуждать ждет ли на родине смерть столь красивую фанатку за проявленную вольность. Женщинам Ирана запрещено появляться в публичном месте с непокрытой головой и, тем более, оголять какие-либо части тела. «У них законодательно запрещено даже фотографироваться на паспорта без хиджаба», «И всё равно болеют за страну, где считаются людьми второго сорта», «Вот её сейчас все форсят, а на родине потом казнят», — рассуждают российские пользователи соцсети.
Хотя некоторые уверены, что девушка не пострадает, потому что в Иране заблокирован Twitter. Тем не менее, на паспорт болельщика девушка сфотографирована в хиджабе.
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