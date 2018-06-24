В Сети спорят ждет ли смертная казнь болельщицу из Ирина с открытым животом

В Сети обсуждают участь иранской болельщицы, которая на людях посмела снять хиджаб. Девушка на матче красуется в светской одежде – короткой юбке и в футболке с открытым животом. Макияж и прическа также ничем не выдавали в ней жительницу строгой мусульманской страны.

Фотографию футбольной болельщицы опубликовал Twitter-канал издания Sport.ru «Когда иранские девушки выбираются из Ирана», — так подписан снимок.

Комментаторы начали активно обсуждать ждет ли на родине смерть столь красивую фанатку за проявленную вольность. Женщинам Ирана запрещено появляться в публичном месте с непокрытой головой и, тем более, оголять какие-либо части тела. «У них законодательно запрещено даже фотографироваться на паспорта без хиджаба», «И всё равно болеют за страну, где считаются людьми второго сорта», «Вот её сейчас все форсят, а на родине потом казнят», — рассуждают российские пользователи соцсети.

Хотя некоторые уверены, что девушка не пострадает, потому что в Иране заблокирован Twitter. Тем не менее, на паспорт болельщика девушка сфотографирована в хиджабе.