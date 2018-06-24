Ученые дали рекомендации, как переносить жару

Во многих регионах России установилась жаркая погода, и синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Москве и столичном регионе на будущей неделе до плюс 31 градуса. Россияне ждут лето, мечтают загорать и купаться, но жаркие дни не каждый переносит легко.

Тяжело бывает людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Медики рекомендуют не перезагружать организм тяжелой пищей. Советуют пить просто чистую воду, так как при жаре человек сильно потеет, и организм обезвоживается. Известно, что в некоторых жарких странах жители пьют много чая. Ученые не отрицают пользу теплого чая.

А вот холодным душем лучше не злоупотреблять. Попробуйте принять теплый душ. Ощутите, как становится приятно телу.

Спальню перед ночным сном крайне важно охлаждать. У кого не установлены кондиционеры, можно на день закрывать окна темными шторами, а перед сном в помещении включать вентилятор.

Пожилым людям необходимо выполнять назначение лечащего врача.