В Барнауле обсуждают последствия урагана, обрушившегося вчера на город

В Барнауле работы по устранению последствий урагана, обрушившегося на город в субботу, 23 июня, велись всю ночь. Власти города сегодня утром ввели режим чрезвычайной ситуации на территории центрального района Барнаула.

Жители Алтайского края обсуждают последствия урагана. До сих пор люди с ужасом вспоминают, как отдыхали на Оби, и неожиданно налетел мощный ветер. Веранду "Барракуда" оторвало от буксира и понесло по течению вместе с пассажирами. Веранду ударило об мост. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на борту "Барракуды" было 158 человек. Спасатели всех эвакуировали. Есть пострадавшие. "Сначала нас к берегу ветром прибило. Потом понесло к мосту...шарахнуло об опору моста. Потом оторвало буксир. И мы пошли дрейфовать по Оби. Паника ужасная началась. Вроде, живы все. Ноги переломали некоторые при ударах. Остальные отделались ссадинами, ну и жутчайшим стрессом", - написала в соцсети дна из пассажиров "Барракуды" Мария Шаронова.

Город и ближайшие населенные пункты из-за урагана остались без света и воды.

За два часа в городе удалось восстановить подачу электроэнергии. По данным властей Барнаула, без света и воды остались несколько населенных пунков, в том числе поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая. Над ликвидацией аварий работают 98 бригад, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.

Сложная ситуация сложилась на насосной станции №8 Водоканала, станция затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии принято решение отключить от водоснабжения центральную часть города (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня, - сообщается на сайте мэрии Барнаула..

По состоянию на 9.00 часов утра 24 июня, в городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт работает в штатном режиме.