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Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%
23 июня 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о скором повышении тарифов ЖКХ. Согласно последней информации, предоставленной Смольным, платить значительно больше гражданам придется уже со следующего месяца.
Отмечается, что плата за холодную воду увеличится на 7,5 процента, за электричество – на 4,9 процента, а за горячую воду и тепло – на 4 процента. Как информирует в субботу утром Комитет по тарифам, стоимость газа в Северной столице увеличится примерно на 3,4 процента.
Подчеркивается, что средний прирост за услуги ЖКХ по сравнению с декабрем прошлого года составит 4,6 процента, что достигнет 119,48 рубля.
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