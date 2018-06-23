Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о скором повышении тарифов ЖКХ. Согласно последней информации, предоставленной Смольным, платить значительно больше гражданам придется уже со следующего месяца.

Отмечается, что плата за холодную воду увеличится на 7,5 процента, за электричество – на 4,9 процента, а за горячую воду и тепло – на 4 процента. Как информирует в субботу утром Комитет по тарифам, стоимость газа в Северной столице увеличится примерно на 3,4 процента.

Подчеркивается, что средний прирост за услуги ЖКХ по сравнению с декабрем прошлого года составит 4,6 процента, что достигнет 119,48 рубля.