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Историческое здание Дворца эмира Бухарского в Ялте разваливается на глазах
22 июня 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Дворец эмира Бухарского, расположенный на территории санатория «Ялта» КЧФ (Краснознаменный Черноморский флот ВМФ СССР), находится в плачевном состоянии, но никто не предпринимает попыток его ремонта, пишут "Аргументы недели - Крым".
Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил один из сотрудников санатория «Ялта». По его словам, несколько лет назад со стены дворца с 25-метровой высоты упала пилястра весом 72 килограмма. К счастью, тогда никто не пострадал. Кроме того здание буквально трещит по швам, а кровля сильно протекает.
Но, по словам сотрудника, на территорию дворца никого не пускают, так как он находится в ведении Министерства обороны РФ. В итоге ни ялтинская администрация, ни МЧС, ни Минкульт Крыма не предпринимают никаких действий. Хотя разрушающееся здание имеет статус объекта культурного наследия народов РФ регионального значения.
Сотрудник санатория отметил, что обрушение огромной пилястры не зафиксировано ни в одном документе, а свидетелей тщательно скрывают. Но место инцидента огородили металлическим забором и никого туда не пускают.
Также «АН – Крым» стало известно, что в 2015 году на здание дворца претендовал один из бизнесменов, родственница которого работала в гинекологическом кабинете санатория. В здании предполагалось обустройство частного медицинского центра матери и ребенка. На это, по некоторым данным, было выделено 7 миллионов рублей.
СПРАВКА. Дворец эмира Бухарского — дворцовый ансамбль в городе Ялта на территории санатория «Ялта» КЧФ. Возведено архитектором ТАРАСОВЫМ из керченского камня в мавританском стиле на участке, который приобрел в 1898 году эмир Бухарский – Сеид АБДУЛ АХАД Хан и заложил на нем парк, а также четыре строения, из которых до наших дней дожил лишь дворец. Дворец был построен в течение четырех лет (1907-1911), став резиденцией эмира Бухары на южном берегу Крыма. Городские власти Ялты отметили заслуги Эмира перед городом.
В настоящее время – это корпус № 8 санатория «Ялта», где находится его библиотека.
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