Из-за жары короткий рабочий день положен не всем

Роструд напомнил работодателям, что из-за повышенного температурного фона необходимо создать комфортные условия работы для сотрудников. Если же такой возможности нет, то необходимо сокращать время рабочего дня.

По закону послабления ожидают только сотрудников особых категорий, либо тех, чьи рабочие помещения забыли оснастить кулерами и кондиционерами. И то только в том случае, если руководство разрешит. При этом работодатель сам устанавливает график с учётом стоимости труда и оклада сотрудников. То есть, сокращая рабочий день, он сам определяет ценовую категорию оплаты труда при сохранении заработной платы, не уменьшая её основной показатель, отмечает сайт НСН слова эксперта.

Так же есть определенные ограничения по работе для следующих категорий граждан: для беременных женщин, для женщин, воспитывающих малолетних детей, для инвалидов, несовершеннолетних, пенсионеров и так далее. В подобную погоду им можно вообще остаться дома.

Стоит отметить, что в последний раз массовые сокращения рабочего дня, и даже рабочей недели случились в Москве в 2010 году, когда из-за горящих торфяников в столичном регионе стояла аномальная жара и смог.