Парк Рошаля кардинально изменится

В подмосковном Рошале стартуют работы по глобальному переустройству парка. В ближайшее время там создадут лабиринт, воркаут-зону и смотровую площадку. Отмечается, что основные элементы парковой зоны будут круглой формы.

На территории парка установят детскую площадку, оборудуют воркаут-зону и лабиринт, создадут пешеходную дорожку с беговым треком, высадят цветы, построят смотровую площадку над рекой. Единственным прямоугольным объектом станет площадка для проведения фестивалей, отмечает сайт Подмосковье сегодня.

Стоит также отметить, что планируется благоустроить территорию с противоположной стороны улицы Косякова. Там появится зона для отдыха со скамейками, трибуны для зрителей у футбольного поля и прогулочные дорожки.