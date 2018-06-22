Парк Рошаля кардинально изменится
22 июня 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном Рошале стартуют работы по глобальному переустройству парка. В ближайшее время там создадут лабиринт, воркаут-зону и смотровую площадку. Отмечается, что основные элементы парковой зоны будут круглой формы.
На территории парка установят детскую площадку, оборудуют воркаут-зону и лабиринт, создадут пешеходную дорожку с беговым треком, высадят цветы, построят смотровую площадку над рекой. Единственным прямоугольным объектом станет площадка для проведения фестивалей, отмечает сайт Подмосковье сегодня.
Стоит также отметить, что планируется благоустроить территорию с противоположной стороны улицы Косякова. Там появится зона для отдыха со скамейками, трибуны для зрителей у футбольного поля и прогулочные дорожки.
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