По всем отремонтированным дорогам Иркутска есть замечания

После проведения капитального ремонта дорог в Иркутске по ним проехали чиновники. По результатам проверки на каждом участке были выявлены нарушения. Теперь администрации города дано поручение исправить все недочеты.

Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности дорожного движения в местах производства работ, соблюдению технологий ремонта и контролю качества на участках ремонта дорог. Были осмотрены следующие объекты: микрорайон Юбилейный на участке от улицы Сеченова до проезда на госпиталь ветеранов; улицы Безбокова, Костычева, Аргунова, Маршала Конева, Звездинская и Улан-Баторская от объездной дороги Первомайский-Университетский до остановки транспорта «Микрорайон Университетский», сообщает сайт Телеинформ слова чиновников.

На всех объектах необходимо доделать определенную работу: устройство пандусов в местах пешеходных переходов, отрегулировать высоту колодцев относительно проезжей части, обеспечить сопряжение тротуара с существующими дорожками, произвести профилирование обочин.

Стоит отметить, что уже на следующей неделе объезд дорог областного центра для контроля устранения замечаний совершит министр строительства, дорожного хозяйства региона.