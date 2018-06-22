ВЦИОМ сообщил о снижении рейтинга правительства из-за роста цен на бензин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о снижении рейтинга российского правительства в июне из-за роста цен на бензин. ВЦИОМ проводил опрос 11—17 июня. Результаты опроса показали, что одобряло деятельность правительства в это время 44,7% респондентов. Исследование, проведенное 4—10 июня, фиксировало одобряющих работу правительства на уровне 47,1%, а еще неделей ранее — 49,7%. Сечин назвал несколько причин роста цен на бензин в России

По данным ВЦИОМ, число участников исследования, заявивших о своем неодобрении деятельности кабмина увеличилось с 32,7% до 38,5%. ВЦИОМ отмечает снижение оценок работы председателя правительства и президента РФ. Премьер-министра - с 41,7% до 38,5%. Президента - с 77,1% до 72,1%.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин вчера подробно объяснил, почему в России растут цены на бензин.

Сечин выделил три основных фактора, из-за которых цена не бензин поползли вверх. На цены повлияли девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и непривлекательность переработки в стране.