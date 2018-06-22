Чубайс дал прогноз по пенсионной реформе

Пенсионная система в России со временем все-таки станет работать и на социальную, и на инвестиционную задачу, прогнозирует глава корпорации"Роснано" Анатолий Чубайс. По мнению Чубайса, в нашей стране, как и во всем мире, рано или поздно пенсионные деньги будут вкладываться в инвестиции. Чубайс рассказал правду об инвестировании пенсий

Анатолий Чубайс полагает, что ажиотаж вокруг пенсионной реформы поднялся на ровном месте. По его словам, сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать.

Как отметил глава "Роснано", "правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой". Чубайс говорит, что правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам, соответственно, есть большой объем преобразований. "Совершенно ясно, что рано или поздно пенсионная система в России будет работать не только на социальную задачу, но и на инвестиционную задачу", - подчеркнул Чубайс.

Ранее Чубайс прокомментировал распространенную в СМИ новость о его инициативе инвестировать пенсии в нанотехнологии.