Юрий Лоза солидарен с Вахтангом Кикабидзе

Известный музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение по поводу интервью грузинского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе. Он отметил, что "СССР – большое неоднозначное явление", каждый помнит жизнь в то время по-своему. Кикабидзе высказался о скандале, случившемся из-за его неприятия герба СССР

Советский Союз не является "лубочной картинкой", которую в своем воображении пытаются нарисовать некоторые люди. Как рассказал Лоза в эфире НСН, его семья в то время жила плохо, он помнит, как стоял в огромной очереди за хлебом, а его знакомой сломали два ребра, когда она стояла за сосисками.

Лоза обращает внимание на то, что Кикабидзе говорит о Советском Союзе и хорошо, и плохо одновременно, что неудивительно. "Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо. Зачем привязываться к словам?" По мнению музыканта, слова Кикабидзе вообще могли неправильно перевести с грузинского языка.