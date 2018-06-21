В Крыму на затонувшем корабле дайверы обнаружили картины. Айвазовский?

На затонувшем в XIX веке колесном пароходе «Генерал Коцебу» найдены 10 полотен, хранившихся на одном из нижних трюмов. Специалисты предполагают, что некоторые из этих картин принадлежат кисти Ивана Айвазовского.

Холсты сохранились плохо, видны только небольшие фрагменты. Дайверы выражают надежду, что в ходе дальнейших работ под слоем ила найдутся и картины, которые время пощадило.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" - первый пароход, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем была представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский. Он должен был запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.