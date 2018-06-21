Познер не может рассказать, почему с эфира сняли интервью с Лимоновым

"Первый канал" снял с эфира интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым, рассказал сам ведущий. Он отметил, что никакой политики в этом нет, просто так сложились обстоятельства. Познер пожаловался на царящую на Первом канале цензуру

Познер рассказал, что до этого руководство Первого канала долго не одобряло желание журналиста побеседовать с политиком. Ведущий считает, что интервью получилось интересным, он надеется, что когда-то материал все-таки выйдет в эфир. Причину снятия Познер сейчас назвать не может, отметил только, что это никак не связано с Лимоновым и с ним самим.

"Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами", — сообщили РБК в пресс-службе "Первого канала".

Ранее Лимонов написал в соцсети, что уже второй месяц ожидает выхода в эфир их беседы с Познером.