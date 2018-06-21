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Работодатели должны сотрудничать с пенсионерами
21 июня 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с увеличением возраста выхода на пенсию, Минтруд разрабатывает меры, которые позволят контролировать занятость работников старших возрастов. Регионам могут выделить финансовую помощь для обучения пенсионеров.
Сохраняются все те объёмы вакансий, которые есть, и сохраняется голод на людей старшего возраста в тех профессиях, в которых востребованы только они. Министерству труда необходимо продумать те меры мотивации работодателей, чтобы для них работающий пенсионер не был обузой. Например, можно изменить систему перечислений средств за работающего пенсионера, отмечает сайт НСН слова чиновников.
Стоит напомнить, что осенью 2018 года Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. В настоящий момент законопроект направлен в регионы и общественные организации для изучения и подготовки рекомендаций.
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