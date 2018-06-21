Россиянка сильно похудела ради Роналду и едет к нему на встречу

Болельщица из Пензы записала видеоролик, в котором рассказывает о своей мечте — свидании с Криштиану Роналду. Ради футболиста она похудела на 90 кг.

Марине 44 года. Полтора года назад она развелась с мужем, а вскоре увидела по телевизору матч с участием Роналду и потеряла голову. Узнав, что уже совсем скоро он приедет в Россию, женщина начала срочно приводить себя в порядок. Ежедневные тренировки, правильное питание. В итоге Марине удалось сбросить почти 100 кг!

На видеопризнании Марина бегает с мячом по полю в футболке с изображением Роналду. Уже скоро в надежде на встречу она отправится в Саранск, где 25-го июня Португалия будет играть с Ираном. Женщина обещает показать Криштиану настоящую Россию. Если выйти замуж за футболиста не получится, Марина будет рада быть просто друзьями.

В случае встречи сборной России с Португалией в 1/8 финала редакция АН рекомендует тренерам нашей сборной выпустить на поле против Роналду эту самую Марину. Уверены,она выключит из игры звёздного нападающего надёжнее любого защитника, обороняться придётся уже самому Роналду.