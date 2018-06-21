Из избы сор: на кону не только «Амбасадор»!

Чуть менее двух лет назад деловую среду Северной столицы привлек, как тогда казалось, мирный развод между Виктором Прокопцовым и Александром Терентьевым – владельцами Группы «Петербургские отели». Однако мирного решения вопроса по дележу собственности не получилось.

Как установил суд в последней инстанции, в октябре 2016-го в одном из питерских отелей «Амбасадор» эти два господина в присутствии помощников, должны были подписать бумаги - кто и сколько получает от довольно большого куска бывшего общего бизнеса.

Но случилась очень неприятная вещь. Когда Прокопцов подписал бумаги в пользу бывшего компаньона и ждал такого же шага от Терентьева, тот взял да вышел вон с бумагами. И исчез в нужном только ему направлении. За стеной остались недоуменное окружение Терентьева. (Заметим, что этому окружению сейчас «светят» различные сроки, т.н. оно проходит по различным уголовным делам. Ныне Терентьев обвиняет лица из бывшего собственного окружения в мошенничестве, к которому он якобы не имеет отношения).

За стеной остался также бывший компаньон. А Терентьев пошел по своим делам дальше «творить бизнес» (так как понимает это выражение сам Терентьев), так ничего и не подписав в пользу Прокопцова.

Вот как последний пишет в заявлении: «Я подписал документы, касающиеся передачи принадлежащих мне долей в уставном капитале, подписал их и Терентьев. Нотариус удостоверила подлинность подписей, после чего, до завершения всей сделки по разделу бизнеса и подписания всех документов, в том числе в части перехода долей, принадлежащих Терентьеву в мою собственность. … Терентьев, получив на руки пакет документов, вышел из переговорной и покинул здание».

Законопослушный гражданин Прокопцов обращается в суд, который признает недействительность подписанных им бумаг в пользу Терентьева по весьма простой причине. Суд доподлинно выяснил, что подписанные Проковцовым бумаги - это только часть огромной сделки между ним и бывшим компаньоном. А так как этот самый Терентьев бумаги со своей стороны не подписал, то суд справедливо признал эти документы недействительными.

За это время Терентьев, видимо, опасаясь, что все же придется нести ответственность за содеянное, меняет одну адвокатскую контору за другой.

Питерские СМИ не успевают взять комментарий у адвокатов – те чеканят, что уже не имеют дела с «таким клиентом, как Терентьев».

В прошлом году за неуплату налогов почти в 300 млн рублей правоохранительные органы задерживают Олега Викторова, директора «Балтийской экспедиторской компании» (БЭК, 100%-й владелец - господин Терентьев).

Викторов попал в неприятную ситуацию как раз из-за того, что отказывался подписывать незаконные иски в отношении третьих лиц. А Терентьев, как работодатель, все требовал и требовал от Викторова подписание документов в отношении третьих лиц. Викторов проявил себя порядочным человеком, не желая угождать «хотелкам» Терентьева. Он подает в отношении Терентьева заявление в полицию Санкт-Петербурга, особо подчеркнув, что владелец БЭКа Терентьев от его имени, а также за его подписью направляет куда и кому пожелает иски по собственной инициативе.

Сколько потеряло государство налогов из-за действий Терентьева? А сколько денег и бизнес-проектов потеряли бывшие его партнеры и контрагенты? Ответ на это должны дать более детальное изучение этого вопроса…

И вот в январе 2018-го в Москве проходит задержание самого Александра Терентьева. Ему вменяется вот что - «уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере».

Питерские силовики сообщают, что данным уголовным делом занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления данного ведомства. А с Терентьева берут подписку о невыезде.

В связи со всем случившимся в Санкт-Петербурге все чаще и чаще говорят об одном почетном консуле одной загадочной страны, затерявшейся в районе Гималаев.

А вы спросите: «При чем тут почетный консул Непала?!». А мы сами не знаем при чем тут почетный консул Непала Александр Тереньтьев. Да-да, тот самый владелец БЭК и других компаний. Тот самый почетный консул Непала с подпиской о невыезде.

А на днях Верховный Суд РФ поставил еще жирную точку в этой теме. ВС РФ отказал в принятии жалобы Терентьева, а поскольку кассационное решение окончательное и обжалованию не подлежит, тем признал недействительной сделку между Терентьевым и Прокопцовым в отеле «Амбасадор» 26 октября 2016 года.

Следует добавить, что в силу загадочных обстоятельств, Терентьев свободно разъезжает по родной стране и за рубежом (стоит отметить, что он один раз он уже пытался бежать!). Вопрос к соответствующим органам: если у человека подписка о невыезде, почему он беспрепятственно перемещается куда пожелает? Таким как Терентьев, закон не писан?!