Появились подробности о водителе автомобиля "Мерседес" (Mercedes-Benz AMG CLS 63), устроившем и погибшем в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По данным Telegram-канала 112, уроженец Дагестана, города Буйнакск, 22-летний Рахматуллах Гаджиев неоднократно нарушал правила дорожного движения. Молодой человек имел десятки неоплаченных штрафов за превышение скорости. Чем он занимался в Москве — неизвестно.

Как говорится в сообщении Telegram-канала 112, "что касается автомобиля, то это не какой-нибудь "нищеброд эдишен" в АМГ обвесе, это Mercedes-Benz AMG CLS 63, 2016 года выпуска". Цена такого автомобиля начинается от 6,5 миллиона рублей.

Автомобиль "Мерседес", в котором по Кутузовскому на скорости 200 километров в час мчались Гаджиев и его 21-летний друг Гари Мелканян. Гаджиев насмерть сбил женщину и врезался в микроавтобус "Фиат" (Fiat). От удара "Мерседес" загорелся. Молодые люди сгорели в машине заживо. Два человека из Fiat госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

В ДТП пострадали всего пять автомобилей.