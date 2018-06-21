Стали известны подробности о погибшем в ДТП на Кутузовском водителе "Мерседес"
21 июня 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Появились подробности о водителе автомобиля "Мерседес" (Mercedes-Benz AMG CLS 63), устроившем и погибшем в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По данным Telegram-канала 112, уроженец Дагестана, города Буйнакск, 22-летний Рахматуллах Гаджиев неоднократно нарушал правила дорожного движения. Молодой человек имел десятки неоплаченных штрафов за превышение скорости. Чем он занимался в Москве — неизвестно.
Как говорится в сообщении Telegram-канала 112, "что касается автомобиля, то это не какой-нибудь "нищеброд эдишен" в АМГ обвесе, это Mercedes-Benz AMG CLS 63, 2016 года выпуска". Цена такого автомобиля начинается от 6,5 миллиона рублей.
Автомобиль "Мерседес", в котором по Кутузовскому на скорости 200 километров в час мчались Гаджиев и его 21-летний друг Гари Мелканян. Гаджиев насмерть сбил женщину и врезался в микроавтобус "Фиат" (Fiat). От удара "Мерседес" загорелся. Молодые люди сгорели в машине заживо. Два человека из Fiat госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
В ДТП пострадали всего пять автомобилей.
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