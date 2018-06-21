Жители Воронежа делятся впечатлениями от падения метеорита

Жители Воронежа сегодня делятся впечатлениями от необычайно происшествия - падения метеорита.

В соцсетях пишут, что падающее небесное тело с дымовым следом увидели ранним утром не только в Воронежской области, но и в соседних Липецкой и Орловской областях. Некоторые люди испугались, решив, что на Землю летит НЛО. Уфологи: причиной странных пульсаций возле Солнца стал корабль инопланетян

"Сегодня в 4.15 утра, будучи в трезвом уме и твердой памяти, видел яркий метеор, падающий на город. Фотоаппарата с собой не было, а дымный след висел долго", - пишут на сайте "Типичный Воронеж". "Я в это время ехал из Москвы на мотоцикле. Казалось, эта штука на меня летит, перепугался. Думал, НЛО. Очень яркая штука!" - поделился еще один житель Воронежа.

Вот как более подробно описал третий очевидец: "Падение метеорита в Воронеже, очень яркая вспышка, осветило всю комнату. Думал, будет ударная волна, как в Челябинске, бегом начал снимать, но взрыва не было, остался только след. Видел ниже белого дыма в момент падения след до самого горизонта. Кажется, что-то могло долететь до земли", - сообщает kp.ru.

Говорят, метеорит упал в Липецкой области.

Астроном Станислав Короткий рассказал, что "тело радиусом от одного до трех метров вошло в атмосферу со скоростью порядка 25 км/ч, взорвалось на высоте от 25 до 40 км и сгорело. По словам астронома, это произошло в центре европейской территории России, - сообщается на сайте moe-online.

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