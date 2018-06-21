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В центре Москвы обнаружили предметы быта XV века
21 июня 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Во время недавней перекладки коммуникаций в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в центре Москвы нашли предметы быта, которые, как впоследствии выяснилось, использовались 500 лет назад.
Предполагается, что этот район столицы ранее имел большое торговое значение. Не исключено, что в XV-XVI веках именно здесь происходила торговля тканями, передает сегодня РИА "Новости".
Отмечается также, что в центре города при проведении работ нашли торговый жетон, изготовленный из латуни, который был отчеканен в 1858 году. Кроме того, специалисты обнаружили во время перекладки коммуникаций аксессуары, которые люди носили XVII–XIX веках.
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