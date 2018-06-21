В центре Москвы обнаружили предметы быта XV века

Во время недавней перекладки коммуникаций в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в центре Москвы нашли предметы быта, которые, как впоследствии выяснилось, использовались 500 лет назад.

Предполагается, что этот район столицы ранее имел большое торговое значение. Не исключено, что в XV-XVI веках именно здесь происходила торговля тканями, передает сегодня РИА "Новости".

Отмечается также, что в центре города при проведении работ нашли торговый жетон, изготовленный из латуни, который был отчеканен в 1858 году. Кроме того, специалисты обнаружили во время перекладки коммуникаций аксессуары, которые люди носили XVII–XIX веках.