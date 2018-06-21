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Центр Челябинска украсят каслинским литьем
21 июня 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Губернатор региона Борис Дубровский на совещании по благоустройству Челябинска высказал предложение украсить центр каслинским литьем.
Глава завода архитектурно-художественного литья в Каслях Владимир Кисилев предложил три варианта благоустройства, которые будут рассмотрены и дополнены чиновниками и архитекторами вместе со специалистами производства.
- На Южном Урале есть известный завод каслинского литья, и мы должны использовать эту продукцию в благоустройстве Челябинска, - уверен Борис Дубровский. - Каслинское литье поможет показать нам связь прошлого и будущего.
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