Центр Челябинска украсят каслинским литьем

Губернатор региона Борис Дубровский на совещании по благоустройству Челябинска высказал предложение украсить центр каслинским литьем.

Глава завода архитектурно-художественного литья в Каслях Владимир Кисилев предложил три варианта благоустройства, которые будут рассмотрены и дополнены чиновниками и архитекторами вместе со специалистами производства.

- На Южном Урале есть известный завод каслинского литья, и мы должны использовать эту продукцию в благоустройстве Челябинска, - уверен Борис Дубровский. - Каслинское литье поможет показать нам связь прошлого и будущего.