В МФЦ россияне смогут жаловаться на качество товаров

Жалобы на качество и безопасность услуг и товаров, в том числе в торговых центрах, можно будет подавать через сайт госуслуг или через МФЦ. Госдумой принят в первом чтении об этом закон.

По мнению вице-спикера Ирины Яровой, жаловаться через многофункциональный центр или через сайт госуслуг россиянам будет просто и удобно. Также это увеличит оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан.

В МФЦ также можно будет получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.