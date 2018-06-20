В МФЦ россияне смогут жаловаться на качество товаров
20 июня 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Жалобы на качество и безопасность услуг и товаров, в том числе в торговых центрах, можно будет подавать через сайт госуслуг или через МФЦ. Госдумой принят в первом чтении об этом закон.
По мнению вице-спикера Ирины Яровой, жаловаться через многофункциональный центр или через сайт госуслуг россиянам будет просто и удобно. Также это увеличит оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан.
В МФЦ также можно будет получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.
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