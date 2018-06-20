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Новые транспортные узлы помогут сократить время в пути
20 июня 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Темы строительства в Москве увеличиваются с каждым годом. В настоящий момент проектируются и строятся 54 транспортно-пересадочных узла, отличающихся по масштабу. Они помогут гражданам сократить время в пути.
В то же время пересадка с одного вида транспорта на другой станет более комфортной. Строительство подобных хабов позволяет привлечь большой объём инвестиций. Кроме того, это улучшает для горожан возможность и повышает мобильность. Всё, что вокруг транспортных магистралей, очень быстро застраивается, появляются рабочие места, появляется жильё, места отдыха и благоустройство, отмечает сайт НСН слова чиновника.
Отметим, что ранее стало известно, что инвесторов уже привлекли к реализации 16 коммерческих проектов в составе транспортно-пересадочных узлов.
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