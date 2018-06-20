Джефф Монсон уверен, что США нужна революция
20 июня 2018, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший американский, а ныне российский знаменитый боец смешанных единоборств, многократный чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон заявил, что США необходима революция.
«Мое мнение: Америке сейчас нужна революция. США перестают быть той страной, которой были раньше, когда главным преимуществом страны была интеграция и единство множества культур. Сейчас я все это вижу в России, где перемешано так много культур, но все едины, все россияне», - заявил Джефф Монсон.
Спортсмен также высказался об американской исключительности: «Не понимаю, какое право имеет говорить всему остальному миру, как жить, страна, основанная на крови миллиона коренных жителей, на рабстве чернокожих людей».
…И по поводу обвинений со стороны США в «российском вмешательстве»: «Эти обвинения не укладываются в голове. Как об этом может говорить Америка, имеющая свои военные базы более чем в ста странах мира?», - цитирует РИА Новости.
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