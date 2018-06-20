Глава штаба Собянина рассказал о фейковых сайтах в поддержку мэра

В интернете созданы фейковые сайты в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, планирующего принять участие в осенних выборах градоначальника. Об этом заявил руководитель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Ремчуков не исключил, что на фейковых ресурсах могут появиться провокационные либо не соответствующие действительности данные, касающиеся кампании мэра. Глава штаба подчеркнул, что вся достоверная информация публикуется только на персональном сайте Сергея Собянина. Адрес портала в сети: https://www.sobyanin.ru.

Избирательный штаб мэра начал работу 15 июня. Желание участвовать в его деятельности выразили более 6 тысяч человек. Ранее, 8 июня, Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом.

Жители столицы проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Сергей Собянин намерен участвовать в кампании как самовыдвиженец. Согласно действующему законодательству, такой кандидат должен собрать в свою поддержку от 36,1 тысяч до 39,7 тысяч подписей избирателей.