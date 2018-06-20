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В Челябинске – высокая предпринимательская активность

20 июня 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске – высокая предпринимательская активность

Вера Софронова, считается одним из лучших челябинских бизнес-адвокатов. Люди охотно обращаются к ней за помощью, зная ее основательность и добросовестность. На ее счету череда успешных и интересных судебных процессов. Она предпочитает сложные, хозяйственные дела. И при этом, похоже, совершенно не боится иметь дело в суде с самыми сильными и опытными противниками.

Нам было совсем непросто застать ее. Но Вера Александровна нашла свободное время, в своем плотном рабочем графике, и встретилась с нашим корреспондентом, которому согласилась рассказать немного о себе:

- В конце 90-х годов, закончив юридический факультет, одного из московских университетов, я находилась перед выбором – посвятить себя теории правовой науки или свои знания направить на защиту прав и интересов государства, поскольку на то время я была государственным служащим в министерстве по управлению государственным имуществом Республики Марий Эл. Как юрист, в основном занималась хозяйственными спорами. Представляла интересы государства в арбитражных судах.
Мой супруг к этому времени уже работал адвокатом, занимался банкротствами, имущественными правоотношениями, конфликтами между коммерческими структурами.

Вера Софронова

И я, конечно же, видела, как интересна и увлекательна его профессия. Наблюдая за успешной практикой Андрея в разных регионах России, я поняла, что именно с этой профессией, с той степенью свободы передвижения и применения своих знаний я смогу реализовать свои жизненные амбиции.

К тому же мой супруг, после успешной защиты одного известного предпринимателя по спору с иностранной компанией в арбитражном суде Москвы, получил от него предложение защищать его интересы в уральском регионе.

- А вскоре он пригласил моего мужа переехать на Урал и возглавить правовое управление в машиностроительном холдинге. Мы приняли это предложение и приехали в Челябинск.

Первое время, правда, Андрей приезжал в Челябинск в командировки и работал наездами по два – три месяца. А потом возвращался в Йошкар-Олу, и обсуждал со мной правовые проблемы, с которыми сталкивался на новом для себя месте. Было очевидно, что хозяйственных споров в регионе много. И они более сложные. И соответственно интереснее, чем в Республике Марий Эл. Ведь с профессиональной точки зрения юриста, нам всегда интереснее разобраться в более сложном конфликте интересов. С точки зрения права и установления фактов. Не зря же все споры делятся по категориям сложности. Высший Арбитражный суд уже давно ввел эту классификацию. 

Андрей Александров

- Нам, как молодым специалистам, конечно же, хотелось реализовать свои знания и в Челябинске, мы достаточно быстро смогли это сделать. Мы с самого начала оказались востребованы на новом месте работы. Работали вдвоем. Работы было действительно много, и она хорошо оплачивалась. Потому, что в Челябинске достаточно высокая предпринимательская активность. Здесь много предприятий. Традиционно имеются различные производства. Соответственно возникает и много имущественных споров. Челябинск, как выяснилось, к тому же богат и интересными людьми. И общение с ними очень интересно и перспективно. По сравнению со многими другими регионами страны здесь достаточно высокая предпринимательская и правовая культуры

- Так, я оказалась в Челябинске. В то самое время, когда здесь бурно развивались бизнес-процессы, и увеличивалась необходимость правовой защиты предпринимателей в различных отраслях права, я приняла решение стать адвокатом. Пример положительный и успешный, на том момент передо мной уже был – мой супруг постоянно участвовал в арбитражных процессах в уральском и сибирском регионах. А вскоре был выбран еще и председателем коллегии адвокатов «Канон»…

- Челябинск меня с первых же дней увлек высоким темпом жизни, сильными и знающими людьми, и конечно же интересными судебными спорами.

- В Челябинске, мы познакомились с еще одним предпринимателем, создававшим электронную биржу товаров. И этим новым интернет проектом нам тоже было интересно заниматься. Электронные цифровые подписи еще только создавались. Закон об электронных цифровых подписях тогда еще не был принят. А сегодня это уже наша реальность…

- Мы обратили внимание и на то, что Арбитражный суд Челябинской области прогрессивен. Судьи один интереснее другого. И они явно увлечены своей непростой деятельностью. Это сразу видно по текстам судебных актов. Судебные акты большие и подробные…

- Наверное, поэтому, нам, приходящим бизнес-адвокатам, удобно работать именно с Челябинским арбитражным судом. И это, конечно же, благотворно влияет на качество той защиты, которую мы оказываем своим клиентам. Мы помогаем суду осуществлять свою работу. А суд в свою очередь понимает, почему мы заявляем свои ходатайства.

- Теперь у нас уже есть хорошая квартира в самом центре города. Она нас очень радует. Вечерами, когда в суде ожесточенные споры затягиваются. И ты идешь домой уже поздно вечером, мне доставляет особое удовольствие ходить именно по челябинским улицам. Когда так хочется просто отдохнуть от напряженного рабочего дня...

- Нам, как-то, недавно предлагали переехать в Сочи. Но мы с мужем отказались. Там нет такой деловой активности как в Челябинске. Нет такого количества предприятий и производств. И мы, по нашей специализации, как бизнес-адвокаты не будем там востребованы. Там нет такой напряженной деловой жизни, как в Челябинске

- Интересно получилось. Многие мои знакомые стремились перебраться из Йошкар-Олы на Запад, а я отправилась на Восток. И не жалею об этом. Южный Урал сразу же поразил меня величием своей неповторимой природы, и удивительной ментальностью своих людей. При всей своей промышленной основательности, и мрачноватости заводов, я обрела в Челябинске свой дом, и настоящую радость. Радость от построенной на озере дачи. Радость от здесь родившихся очаровательных детей. Радость от настоящих и умных друзей.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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