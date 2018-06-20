Два года назад трагически погиб актер Антон Ельчин

Два года назад в США трагически погиб актер Антон Ельчин. Ему было 27 лет. Родители Антона Ельчина рассказали, как живут после гибели сына. Виктор и Ирина Ельчины перебрались в дом Антона в Лос-Анджелесе.

Родители бережно хранят его вещи, работают над фильмом о сыне и пишут книгу воспоминаний. По признанию отца актера, они никакие праздники теперь не отмечают. Только день рождения сына.

Виктор и Ирина часто ходят на кладбище. Установили там памятник. "Разговариваем с сыном, обсуждаем новости, текущие дела", - рассказал отец Антона изданию "СтарХит".

Родителей Антона поддерживают его коллеги и друзья, приходят, навещают. В Америке часто называют детей двойными именами. В течение последних нескольких месяцев сразу у троих близких товарищей Антона Ельчина родились сыновья. "И всем дали второе имя Антон – в честь нашего мальчика", - рассказал отец актера.

Антон Ельчин родился в Ленинграде, но вырос в США, куда переехали его родители - фигуристы.

В 2009 году Антон Ельчин давал интервью "Аргументам недели".