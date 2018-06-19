Жители Иркутска выйдут на митинг против пенсионной реформы

Профсоюзы Иркутска в ближайшее время собираются провести пикет против новой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Отмечается, что коллективные акции протеста пройдут и в других городах области.

В Иркутской области продолжительность жизни мужчин по данным на 2016 год в среднем составляет 67,5 лет (правительство РФ намерено повысить пенсионный возраст для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63). Однако, как рассчитывает региональный Минздрав, к тому времени, когда завершится переход на новый пенсионный возраст, продолжительность жизни населения Иркутской области вырастет до 71 года и более, передает сайт Телеинформ.

Таким образом, люди смогут дожить до пенсионного возраста и вкусить плоды пенсионной реформы. Правда, за счет чего предполагается увеличить продолжительность жизни, представитель Минздрава не уточнил, подтвердив, впрочем, что ряд показателей по летальным заболеваниям остается неутешительным. Речь идет, в частности, об онкологии.

Отметим, что с 20 июня профсоюзные организации Иркутской области начнут сбор подписей против повышения пенсионного возраста.