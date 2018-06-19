Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50%

АО «Волгоградтранспригород» продлевает период действия льготного проезда детей в поездах пригородного сообщения в Волгоградском регионе ПривЖД.

В период с 16 июня по 31 августа 2018 года пассажирам пригородных поездов в возрасте от 7 до 15 лет включительно предоставлена скидка 50% от стоимости поездки. Например, стоимость проезда по «единому городскому тарифу» с учетом данной скидки будет составлять 20 рублей.

Для приобретения льготного билета достаточно предъявить в кассу или кассиру-контролеру в вагоне пригородного поезда свидетельство о рождении ребенка. Билеты можно приобрести как на текущий день, так и предварительно, за 10 суток до отправления поезда.