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Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50%
19 июня 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
АО «Волгоградтранспригород» продлевает период действия льготного проезда детей в поездах пригородного сообщения в Волгоградском регионе ПривЖД.
В период с 16 июня по 31 августа 2018 года пассажирам пригородных поездов в возрасте от 7 до 15 лет включительно предоставлена скидка 50% от стоимости поездки. Например, стоимость проезда по «единому городскому тарифу» с учетом данной скидки будет составлять 20 рублей.
Для приобретения льготного билета достаточно предъявить в кассу или кассиру-контролеру в вагоне пригородного поезда свидетельство о рождении ребенка. Билеты можно приобрести как на текущий день, так и предварительно, за 10 суток до отправления поезда.
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