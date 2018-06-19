Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы

Уже в ближайшие дни волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина получат форму, дизайн которой выбрали сами. Это белая футболка с черными надписями «Возможности огромные», «Крутые инновации», «Драйв мегаполиса» и другими не менее цепляющими.

Голосование среди волонтеров проходило в Интернете и получило множество откликов. На выбор модельеры представили девять вариантов футболок с разными принтами: изображение знака «Дорожные работы» с подписью «Мэр здорового человека», двух заглавных букв «ММ» в правой верхней части футболки, а также символичное изображение Сталинской высотки с подписью Moscow. Наибольшее количество голосов — 37 % — собрала форма, над которой работала дизайнер Катя Добрякова.

Российская телеведущая, посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева, принимавшая участие в презентации вариантов формы, отметила, что сама бы лично с удовольствием ходила в таких футболках. Она также подчеркнула, что подобные конкурсы сокращают дистанцию между политикой и гражданами.

С избирательным штабом Сергея Собянина, который в начале июня подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, захотели сотрудничать три с половиной тысячи человек. Работа штаба уже в разгаре. Напомним, выборы в столице пройдут 9 сентября.