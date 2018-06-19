«Единая Россия» поддержала АМОМ по муниципальному фильтру

Московское региональное отделение «Единой России» поддержало предложение Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) оказать помощь претендентам на пост мэра столицы в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

По словам депутата Мосгордумы Андрея Метельского, представляемая им партия исходит из того, что участие в выборах сторонников разных политических взглядов поспособствует повышению интереса горожан к кампании. Парламентарий добавил, что впоследствии предложения, высказанные кандидатами, могут быть учтены победителем гонки. От этого москвичи только выиграют, отметил Метельский.

С инициативой об оказании помощи кандидатам в преодолении муниципального фильтра ранее выступил Алексей Венедиктов, возглавляющий комиссию по развитию гражданского общества Общественной палаты столицы. Идею Венедиктова одобрил Совет муниципальных образований Москвы.

Выборы мэра пройдут в городе 9 сентября. Согласно действующему законодательству, каждый кандидат, планирующий побороться за эту должность, должен собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов.