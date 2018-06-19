Погорельцам из Еткульского района выплатят единовременное пособие

Трагедия произошла в Еткульском районе Южного Урала – из-за неисправной электропроводке полностью сгорел деревянный дом, в котором жили сразу три поколения семьи Лавровых.

Семья рассказала, что пожар начался внезапно, поэтому муж и жена успели только схватить 4-летних близнецов и вывести стареньких родителей. Сгорело буквально все, включая документы, вещи и технику.

Денег у семьи и так было немного: родители старые, муж перебивается случайным заработками, жена устроена на четверть ставки. Поэтому сельчане сразу начали помогать вещами и едой, а соседи приютили семью на первое время.

Затем подключились Администрация и Совет депутатов Пискловского сельского поселения, предприятия и организации, движение «За возрождение Урала». А депутат госдумы Анатолий Литовченко добился от регионального Минсоца, что погорельцам выплатят единовременную помощь.