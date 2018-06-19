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Продукция ММЗ вошла в перечень лучших товаров Южного Урала
19 июня 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На областном конкурсе гражданская продукция ММЗ вошла в двадцатку лучших товаров и рекомендована к показу на федеральном состязании.
Комиссия оценивала продукцию предприятий Южного Урала в минувшую пятницу, 15 июня. Миасский машиностроительный завод представил два типа светодиоды светильников (для офиса и улицы) и две разновидности понтонов.
- Продукция нашего завода – это качественный и конкурентоспособный товар, о котором должен знать потребитель не только на Южном Урале, но во всей России, - уверен представитель завода Владимир Лунев. - Мы намерены участвовать в федеральном этапе конкурса и уверены, что будем в сотне лучших товаров России.
Отметим, что светильники производятся на ММЗ уже 13 лет. И активно закупают предприятия крайнего севера, в том числе и нефтехимические холдинги. Только за первые пять месяцев текущего года их было продано на сумму около 10 миллионов рублей.
Завод не намерен останавливаться на достигнутом и планирует возобновить поставки нефтехимического оборудования для ОАО «АК «Транснефть».
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