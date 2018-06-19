Cколько и из каких источников получают губернаторы

Занимать государственные посты становится выгоднее, чем рисковать своими деньгами, брать кредиты, нести убытки, платить налоги на ниве нестабильного бизнеса. Сайт Компромат.RU провел исследование доходов российских губернаторов на основании их официальных деклараций.



Второй год подряд губернаторский корпус в целом богатеет. Если в 2015 году главы регионов вместе заработали 593,3 млн руб., то уже в 2016-м они увеличили свой доход до 756,8 млн руб. В 2017 году прирост составил ещё 20% — до 906,7 млн руб.

С момента прошлого отчёта свои посты покинули 18 глав регионов, однако некоторые — уже после декларационной кампании, так что их результаты все равно нашли отражение в исследовании Компромат.RU.



В пятёрку самых высокооплачиваемых руководителей регионов вошли губернаторы Красноярского края, Челябинской, Московской, Томской, Сахалинской области, Северной Осетии и Хабаровского края.



Самые малооплачиваемыми оказали руководители Карачаево-Черкессии, Орловской области, Калмыкии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии.



У богатых и бедных губернаторов есть очень богатые супруги: Богомаз Ольга (супруга главы Брянской области) 941,2 млн., Минниханова Гульсина (супруга главы Татарстана) 137,4 млн, Усс Людмила (супруга главы Красноярского края) 52,5 млн, Санникова Майя (супруга главы Новгородской области) 49,3 млн, Голубева Ольга (супруга главы Ростовской области) 48,1 млн.



В рейтинге нашли отражение самые крупные землевладельцы из губернаторов, самые расквартированные, крупные автовладельцы, самые близкие к народу и самые далёкие от него.



Если не брать в расчёт красноярца Александра Усса, который 193 млн рублей получил в порядке наследования, то самый богатый губернатор получает 165 тыс. рублей в день. Никто не говорит, что губернаторы должны бедствовать вместе со своим народом, но за такие деньги можно как-то начать борьбу с коррупцией в своём окружении.



Источник: Компромат.RU



