Аналитики подсчитали минимальную зарплату для причисления к среднему классу

Аналитики подсчитали, сколько денег необходимо зарабатывать, чтобы быть причисленным к среднему классу. При этом озвученные аналитиками цифры по Москве и регионам разнятся в два раза.

Для того, чтобы считаться средним классом, россиянам необходимо зарабатывать как минимум 121 000 рублей ежемесячно в Москве и от 60 000 рублей в регионах. Суммы заработков приведены до вычета налогов.

При этом в Московской области, Санкт-Петербурге, Уральском, Дальневосточном и некоторых других регионах страны минимальная пороговая планка для причисления к среднему классу составляет от 72,7 до 96,9 тысяч рублей в месяц. В остальных регионах России эта планка ниже – от 60 до 72,7 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что однозначного определения среднего класса не существует. Есть только «концептуальное понимание». «Содержательное отличие среднего класса от других в том, что он начинает инвестировать свои ресурсы в образование, здравоохранение и другие расходы, связанные с развитием», - пояснила директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Средняя зарплата в России по итогам 2017 года составила 39,1 тысяч рублей, сообщает РБК.